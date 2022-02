La Superlega fa sapere che la gara tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Kioene Padova, valida per la 7a giornata di ritorno di Superlega Credem Banca in programma per il 6 febbraio 2022, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra di casa.

