Si è spento Ivano Comba, indimenticato giocatore del Piace negli anni ’80

Sta suscitando vasto cordoglio nel mondo del pallone piacentino la scomparsa, avvenuta mercoledì 2 febbraio a Torino, di Ivano Comba, 62 anni, indimenticato giocatore del Piacenza Calcio negli anni ’80. Originario di Pinerolo e cresciuto nelle giovanili della Juventus, Comba (di ruolo mediano) vestì la maglia biancorossa dal 1982 al 1988 per un totale di 160 presenze. Molto amato dai tifosi piacentini, conquistò da protagonista due promozioni, la prima in C1 (stagione 1983/1984) e la seconda in Serie B (stagione 1986/1987), senza dimenticare la Coppa “Anglo-italiana” nel 1986.

IL CORDOGLIO DEL PIACENZA CALCIO

“Il Piacenza Calcio 1919 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Ivano Comba, ex centrocampista biancorosso. Comba ha vestito la maglia del Piacenza per sei stagioni, collezionando 160 presenze e conquistando la Coppa Anglo-Italiana nel 1986.

Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta la Società”.