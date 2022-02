Basket A2, big match al Palabanca: alle 20.30 l’Assigeco affronta Pistoia

Poco da perdere e tanta voglia di misurarsi ad altissimi livelli. Sarà basket di pregevole caratura stasera al PalaBanca, teatro alle 20.30 della sfida di A2 maschile di pallacanestro (girone verde) tra l’Assigeco e Pistoia. I toscani, infatti, occupano la prima posizione in classifica a braccetto con Udine, impegnata oggi in casa contro l’altra formazione “nostrana”, la Bakery, mentre alle spalle attende Cantù, a -2 dalla vetta ma con una partita da recuperare. Dopo due sconfitte consecutive ravvicinate contro Capo d’Orlando e Treviglio, la formazione allenata da coach Stefano Salieri è tornata alla vittoria nello scorso turno, vincendo l’anticipo del sabato all’Allianz Cloud di Milano contro l’Urania pur con qualche brivido. Un successo con tanto carattere in attesa di ritrovare la miglior condizione (e gioco) dopo la sosta forzata causata dal Covid. Ora l’asticella si alza contro un avversario di grande caratura e in un ottimo periodo.

