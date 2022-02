Con il terzo 1-0 consecutivo il Piacenza sbanca Legnago e vola in classifica

Il terzo 1-0 consecutivo lancia il Piacenza nelle zone medio-alte della classifica. A decidere la trasferta di Legnago (dopo le vittorie casalinghe contro Mantova e Virtus Verona) è un rigore che Dubickas prima si è conquistato e poi ha realizzato alla mezz’ora del secondo tempo.

Non è stato un Piace brillante, ma terribilmente solido e concreto: gli uomini di Scazzola hanno rischiato solo in un’occasione (traversa di Contini), controllando bene il gioco e producendo qualche ottima occasione.

Piacenza che sale a 32 punti, al settimo posto. E domenica prossima arriva al Garilli arriva la Pergolettese, altra ghiotta occasione per mettere in cascina punti punti preziosi.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Dopo le vittorie ottenuto contro Mantova e Virtus Verona, il Piace chiude il trittico salvezza con la trasferta in terra veronese contro il Legnago.

Scazzola ripresenta la difesa a quattro con Cosenza che rientra dopo le due giornate di squalifica. Raicevic in panchina assieme a Bobb, appena rientrato dalla Coppa d’Africa con il suo Gambia.

Prima dell’inizio, minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex biancorosso Ivano Comba.

Il Piace parte bene, chiudendo i padroni di casa nella propria trequarti campo.

Il Legnago affida la reazione alla prepotenza fisica di Buric, ma la retroguardia biancorossa è sempre attenta.

Al 3′ sugli sviluppi di un corner, si accende una mischia che Nava non riesce a risolvere.

Al 19′ altro angolo per il Piacenza, sulla respinta parte velocissimo il contropiede veneto, con Contini e Gomez che scambiano e mando al tiro Paulinho: palla a lato.

Al 22′ la replica ospite: Marino lavora un buon pallone sulla trequarti e serve Cesarini, che si libera di un avversario e prova dal limite, ma il tiro è troppo debole.

Al 24′ Buric ci prova su punizione con un botta dai 25 metri, su cui si distende Pratelli.

Al 26′ bello spunto in area del Piacenza di Contini, che salta Parisi e tira a giro, centrando in pieno la traversa.

In questa fase il Legnago è padrone del campo, anche se le trame spesso non sono precise a causa di molti errori tecnici nei passaggi.

Al 36′ occasionissima anche per il Piace: Gonzi scappa sulla destra, la difesa respinge proprio sui piedi di Castiglia, che dal limite scarica un sinistro di controbalzo che Enzo para a pugni chiusi.

Al 41′ Gomez prova a risolvere una mischia susseguente a calcio d’angolo, ma il tiro da buona posizione esce.

Nel recupero Enzo è prodigioso sul destro dal cuore dell’area di Cesarini, ben servito da Marino.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre senza cambi.

Al 47′ Gomez prova il sinistro al volo: palla larga. Un minuto dopo Yebre spara dal limite, tiro altissimo.

Al 53′ bello spunto sulla sinistra di Marino, il cui cross trova il debole colpo di testa di Gonzi.

Al 57′ dentro Munari per Marino, con Gonzi che si sposta sulla fascia sinistra.

Al 64′ vero e proprio miracolo in controtempo del portiere locale sul piatto a botta sicura di Munari dal dischetto del rigore.

Il Legnago replica al 66′ con il destro rasoterra di Yabre, messo in corner da Pratelli in tuffo.

Al 68′ fuori Cesarini, al suo posto Raicevic.

Al 72′ l’estremo difensore locale è attento sul tiro da lontano di Castiglia.

Al 73′ tiro di Sulijc dal limite, il portiere respinge, sulla palla arriva Dubickas che viene steso da Rossi: calcio di rigore. Tira Dubickas, che spiazza Enzo. Legnago-Piacenza 0-1.

All’88’ punizione dai 25 metri di Buric, Pratelli blocca senza problemi.

Dopo 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio.

LE FORMAZIONI

Legnago (4-3-3): Enzo; Bruno, Stefanelli, Bondioli (Gasparetto), Rossi; Lollo, Yabre, Paulinho (Lazarevic); Contini (Sgarbi), Gomez (Alberti), Buric. (Corvi, Ricciardi, Antonelli, Pellizzari, Salvi, Zanetti, Casarotti, Giacobbe). All.: Serena

Piacenza Calcio (4-4-2): Pratelli; Parisi, Nava, Cosenza, Giordano; Gonzi, Sulijc, Castiglia, Marino (Munari); Dubickas (Rillo), Cesarini (Raicevic). (Tintori, Tortora, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Armini, Rossi). All.: Scazzola

Arbitro: Nicolini di Brescia

Rete: 74′ Dubickas (P)