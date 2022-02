Piace, contro il Legnago si punta alla terza vittoria di fila. Ancora dubbi davanti

Dopo le vittorie ottenuto contro Mantova e Virtus Verona, il Piace mette nel mirino la terza vittoria consecutiva. Oggi in casa del Legnago (fischio d’inizio alle 14.30) i biancorossi faranno di tutto per proseguire nel loro momento positivo, nonostante l’emergenza dettata dai tanti assenti continui a tenere sotto scacco la rosa di mister Scazzola. Il tecnico ligure punta deciso verso la riconferma del 4-4-2 e recupera giocatori importanti come Cosenza e Bobb, ma si ritrova comunque lo stesso a fare i conti con una situazione di emergenza: sia a centrocampo che in attacco saranno da valutare le condizioni fisiche di alcuni elementi, usciti malconci dall’ultimo turno di campionato. Raicevic ha ancora un fastidio al tendine e fin qui ha stretto i denti, Dubickas non si allena con continuità da una decina di giorni. Probabile che davanti trovi una maglia da titolare proprio l’attaccante lituano, a braccetto con capitan Cesarini, autore del gol-vittoria contro la Virtus Verona.

Di fronte ci sarà il Legnago, che non sta attraversando un buon momento, penultimo e con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Una squadra che ha bisogno di fare risultato.

Probabili formazioni

Piacenza Calcio (4-4-2): Pratelli; Parisi, Marchi, Nava, Giordano; Gonzi, Castiglia, Suljic, Rillo; Cesarini, Dubickas.