L’ultimo libero non entra, Assigeco sconfitta dalla corazzata Pistoia 63-64

Sconfitta davvero amara per l’Assigeco Basket. Nell’anticipo della quinta giornata di ritorno del girone verde di Serie A2, i biancorossoblu giocano alla pari con Pistoia, prima in classifica, ma è fatale l’ultimo tiro libero di Carr che non riesce a mandare i suoi all’overtime e gli ospiti vincono così 63-64.

IL TABELLINO

CC ASSIGECO BASKET 63 – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA BASKET 64

(27-18; 42-38; 52-52)

UCC ASSIGECO BASKET: Deri, Seck 1, Devoe 14, Gajic, Pascolo 3, Guariglia 20, Querci 3, Carr 9, Sabatini 3, Cesana 10. All. Salieri

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA BASKET: Della Rosa 2, Utomi 7, Divac, Saccaggi 10, Del Chiaro 9, Magro 6, Allinei 3, Davis 6, Wheatle 15, Riismaa 6. All. Brienza