Rugby Top 10, Lyons in campo all’ora di pranzo contro le Fiamme Oro

L’inizio del 2022 sembra “maledetto” per i Lyons, che dopo le difficoltà dovute alle positività in squadra si sono visti fermare dalla nebbia dopo 55 minuti di gioco contro il Valorugby Emilia.

Ora per i bianconeri è tempo di affrontare la lunga trasferta romana: oggi alle 13.00 i ragazzi di coach Garcia affronteranno in trasferta le Fiamme Oro, in una sfida con interessanti risvolti di classifica.

Le squadre sono, di fatto, appaiate in classifica, con i Lyons leggermente avanti ma con una partita in più, e si giocano la possibilità di rimanere aggrappate alla zona playoff, distante quattro punti con Colorno in quarta posizione e Calvisano in quinta. La partita di andata fu il punto più basso della stagione bianconera: una netta sconfitta al “Beltrametti” che portò a una netta svolta nella stagione dei Lyons, che dalla settimana successiva inanellarono 5 vittorie in 6 partite consecutive. Per Capitan Bruno e compagni è fondamentale ritrovare le sensazioni di quel periodo, risalente a ormai due mesi fa.

Una settimana in più ha fatto la differenza per i Lyons, che recuperano alcuni elementi fondamentali della squadra come Ledesma, Portillo e Janse van Rensburg e possono affrontare la sfida di Roma con una formazione che si avvicina alla migliore possibile.