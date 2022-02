Piace, Fiorenzuola, dilettanti, calcio giovanile e Covid questa sera a Zona Calcio

L’ottimo fine settimana delle squadre piacentine sarà al centro della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

Il Piacenza ha superato per 1-0 il Legnago in trasferta, ottenendo la terza vittoria consecutiva e il decimo punto nelle quattro partite disputate nel 2022. Sono sei, invece, quelli conquistati dal Fiorenzuola, protagonista di una delle imprese di giornata, fermando sullo 0-0 la capolista Padova.

Nella seconda parte, con quasi tutti i campionati dilettantistici ancora fermi, spazio innanzitutto all’Eccellenza, con il Nibbiano&Valtidone che, grazie al successo sul campo del Bibbiano, ha avvicinato la vetta.

Ma anche in questa puntata spazio al calcio giovanile e all’approfondimento sui protocolli Covid per le squadre di calcio e gli atleti.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

