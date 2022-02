Domani torna in campo la Gas Sales: le ultime news stasera a “Volley Piacenza”

Vigilia di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che torna questa sera protagonista come ogni martedì anche su Telelibertà con “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Marcello Tassi in onda dalle ore 21. Dallo Spazio Rotative scopriremo dunque come sta la squadra di coach Lorenzo Bernardi dopo questo lungo stop forzato a causa del Covid, e in procinto di tornare a giocare domani sera per il recupero di Superlega in trasferta contro Cisterna.

Il gruppo biancorosso quest’oggi sarà in viaggio, ma comunque presente all’interno del programma con uno dei suoi campioni: lo schiacciatore Thibault Rossard si collegherà via video per raccontarci dal vivo le emozioni della squadra. Farà lo stesso Michele Baranowicz, il palleggiatore di Cisterna ed ex Gas Sales giocherà dunque in anticipo lo scontro di domani sera insieme a Rossard. Con loro gli immancabili esperti, Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, per commentare quanto accaduto finora in Superlega con immagini, grafiche e anche analisi sul prossimo turno di campionato. Infine, gli ospiti in studio con Marcello Tassi per altri punti di vista del mondo che circonda la Gas Sales: Massimo Savi, responsabile del settore giovanile, il fisioterapista Federico Usai, e Stefano Stabile di Consulting, sponsor della squadra biancorossa.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.