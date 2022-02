La Gas Sales Bluenergy punta sui giovani: dal prossimo anno nascerà la foresteria

La Gas Sales sta già pensando al futuro. La stagione 2022/2023 della società biancorossa ha già una certezza dalla quale partire per la crescita dei suoi giovani, l’allestimento di una foresteria che servirà anche a reclutare giocatori da tutto il Paese. Una bella novità, che ha raccontato ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas” il responsabile del settore giovanile Massimo Savi.

“Stiamo pensando al futuro – le sue parole – negli anni passati abbiamo visto alcuni campioni uscire dal nostro movimento giovanile, uno è Giacomo Raffaelli, che la nostra prima squadra affronterà nella prossima sfida contro Cisterna. La società vuole investire anche in questo ambito, e dalla prossima annata allestirà una foresteria per crescere ancora di più. Il lavoro che sta svolgendo già ora coach Renato Barbon è encomiabile, lui è una vera autorità a livello giovanile e anche grazie a un personaggio così importante potremo attirare giovani giocatori da ogni parte d’Italia per cercare di inserire i migliori in prima squadra”.

Nel frattempo si pensa al presente, che per la prima squadra è la partita di stasera sul campo di Cisterna. A giocarla in anticipo ci hanno pensato lo schiacciatore biancorosso Thibault Rossard e il palleggiatore di Cisterna Michele Baranowicz, collegati via video. “Stiamo bene – ha detto convinto Rossard – e siamo contenti di esserci finalmente rivisti tutti dopo due settimane per riprendere a giocare. Penso che sarà difficile visto che abbiamo perso ritmo, dovremo iniziare bene la partita per tornare a essere subito competitivi”. Baranowicz, dal canto suo, si aspetta “un avversario tosto che gioca con obiettivi diversi dai nostri, noi dovremo comunque giocare la nostra pallavolo per portare a casa qualche punto per la salvezza”. Baranowicz ha poi ricordato il suo passato in maglia biancorossa lodando la società: “Una realtà che ha grandi ambizioni e ora ha la squadra giusta per inserirsi nel volley che conta”. Dal punto di vista fisico la squadra è uscita dal periodo buio, ora bisognerà ritrovare il ritmo-gara, come ha sottolineato infine il fisioterapista Federico Usai: “Il lavoro è iniziato quando i giocatori erano in quarantena con allenamenti a casa, in questi giorni in palestra abbiamo aumentato i carichi cercando di evitare gli stress”.