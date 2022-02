Gas Sales in campo dopo 21 giorni di stop per Covid: l’avversaria è Cisterna

Esattamente a 21 giorni di distanza dall’ultima partita giocata la Gas Sales Bluenergy torna in campo. Stasera alle 20.30 a Cisterna è in programma il recupero della sesta giornata di ritorno originariamente lo scorso 29 gennaio e rinviata per i tanti positivi al Covid tra i biancorossi. Virus che ha abbandonato lo spogliatoio di Piacenza solo pochi giorni fa. Trasferta lunga e insidiosa quella in terra pontina. I ragazzi di Bernardi arrivano a questo appuntamento dopo un lungo stop e dopo tanti allenamenti svolti a ranghi ridottissimi.

L’ago della bilancia in fatto di valore tecnico pende certamente dalla parte della Gas Sales Bluenergy ma in un campionato equilibrato come è quello di Superlega e per il fatto che a questa sfida i biancorossi ci arrivano di fatto dopo un lungo periodo di stop e senza sapere fino in fondo le reali condizioni fisiche di ognuno, rende questa partita particolarmente delicata. Aggiungiamo poi che Cisterna occupa una delicata posizione di classifica e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Arriva dalla sconfitta patita pochi giorni fa a Monza e vuole ritrovare il momento positivo dimostrando ai suoi tifosi che il suo valore tecnico e non solo è ben maggiore di quello che l’attuale classifica può fare pensare. Insidie si diceva. Che formazione manderà in campo oggi coach Bernardi? I punti interrogativi sono tanti, basti dire che al centro, eccetto Tondo che comunque continua ad avere un problema alla spalla, tutti gli altri interpreti di fatto non si sono allenati negli ultimi giorni. Tre gli ex in campo: Baranowicz lo scorso anno a Piacenza, Cester e Stern a Cisterna in passato.