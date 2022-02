Gas Sales, la lunga sosta presenta il conto: con Cisterna ko in tre set

C’erano parecchi timori circa il ritorno in campo dopo la lunga inattività e infatti la trasferta di Cisterna, recupero della sesta di ritorno di Superlega, si trasforma in un naufragio per la Gas Sales Bluenergy. Al cospetto di una formazione tecnicamente inferiore, i biancorossi hanno palesato tutta quanta la mancanza di ritmo-partita, con alcuni giocatori che evidentemente hanno pagato a caro prezzo settimane di allenamenti individuali a causa del focolaio Covid esploso nel gruppo piacentino. E così i pontini, con una condotta di gara inappuntabile, sono passati all’incasso con un secco 3-0 maturato in un primo set senza storia e in due set, quelli conclusivi, in cui la squadra di Bernardi ha lottato con ardore, ma steccando nelle fasi decisive dell’incontro.

TOP VOLLEY CISTERNA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0

(25-17 26-24 25-23)

Top Volley Cisterna: Baranowicz 0, Maar 12, Zingel 5, Dirlic 19, Rinaldi 8, Bossi 8, Picchio (L), Cavaccini (L), Raffaelli 0. N.E. Saadat, Wiltenburg, Giani. All. Soli.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Pujol 0, Recine 9, Caneschi 5, Lagumdzija 19, Russell 1, Holt 4, Catania (L), Scanferla (L), Rossard 11, Antonov 0, Tondo 0, Cester 1. N.E. All. Bernardi.

ARBITRI: Frapiccini, Saltalippi.

NOTE – durata set: 23′, 31′, 29′; tot: 83′.