Pallanuoto, domani parte la Serie B: Piacenza sfida Osio in trasferta

E’ tutto pronto per dare inizio al campionato di Serie B di pallanuoto che, anche in questa stagione, troverà al via l’Everest Piacenza. Il campionato parte oggi con la disputa della quinta giornata a causa della sospensione dell’attività decisa a gennaio dalla federazione. I piacentini, dopo l’improvvisa scomparsa del tecnico Vincenzo Di Grande, giocheranno sotto gli ordini di mister Rocco Di Gianni. L’esordio è in programma questa sera alle 20.30 al cospetto della neopromossa Osio: la squadra bergamasca gioca in casa a Bergamo poiché non dispone di una vasca da 33 metri.

Discorso simile anche per quanto riguarda Piacenza, costretta per lo stesso problema della vasca a giocare le sfide casalinghe a Lodi, condividendo il campo gara con gli avversari dello Sporting.

Le prime quattro giornate in calendario verranno recuperate dopo lo svolgimento dell’ultimo turno della stagione regolare, in programma il 21 maggio. Le novità di questa Serie B riguardano anche il numero di squadre, dieci per ciascuno dei quattro gironi: l’anno scorso, per i problemi legati alla pandemia, i gironi erano stati ristretti a sei squadre. Inoltre, quest’anno l’accesso ai playoff coinvolge le prime due squadre (non più quattro) classificate per girone. In chiave retrocessione, sarà diretta per l’ultima classificata, mentre l’ottava e la nona classificate andranno ai play out. Infine, un’altra novità riguarda l’area geografica dei gironi: in quello dei piacentini l’unica “vecchia conoscenza” è il Modena, tutte le altre sono nuove avversarie.

LA SQUADRA DI PIACENZA – La rosa presenta due nuovi ingressi: il centroboa Filippo Giacobbe e il centrovasca Riccardo Spadafora, con quest’ultimo che però salterà il debutto poiché in quarantena. Confermatissimi sia il veterano del gruppo biancorosso, Dario Puglisi, sia il giovane slovacco mancino Max Molnar, fresco di convocazione nella nazionale slovacca per un’amichevole contro l’Italia, nell’ambito del programma di preparazione ai prossimi mondiali.

“Osio è una neo promossa dalla Serie C – spiega mister Di Gianni – e viene considerata una squadra particolarmente ostica. Ritengo sia comunque una partita più che alla nostra portata considerando le forze in campo, ma si tratta della prima di campionato e quindi potrebbe nascondere qualche dubbio. Come accadde l’anno scorso, quando perdemmo la prima partita di campionato contro Modena: poi furono solo vittorie. Come ci siamo preparati? Con una programmazione di allenamenti mirati, e giovedì sera abbiamo giocato un’amichevole contro Busto Arsizio. Le impressioni sono state molto positive, soprattutto tenendo conto che non giocavamo dalle semifinali dell’anno scorso. Abbiamo in programma altre amichevoli infrasettimanali, contro Bologna e poi contro Parma, giusto per ritrovare il ritmo partita. Disponiamo di una buona squadra che è in grado di lottare per i playoff, tuttavia la società non mette pressioni a quello che può essere il nostro obiettivo finale”.