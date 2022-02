Basket Serie A2, l’Assigeco sogna il colpo esterno contro Casale Monferrato

Voglia di riscatto dopo l’impresa sfiorata contro Pistoia e dal ko subito al PalaBanca all’andata. Non mancheranno di certo le motivazioni all’Assigeco, che domenica alle 18 sarà di scena sul parquet di Casale Monferrato (Alessandria) contro la Novipiù nella sesta giornata di ritorno del girone verde di A2 maschile. Nella sfida della prima parte di campionato, i piemontesi la spuntarono 73-83 (gara dello scorso 7 novembre), con i biancorossoblu piacentini che uscirono dal campo con un pizzico di rammarico per l’andamento della partita.

A presentare l’incontro è coach Stefano Salieri. “Affrontiamo – afferma il condottiero dell’Assigeco – una partita impegnativa sotto diversi punti di vista ma, per prima cosa, dobbiamo essere concentrati su noi stessi per proseguire il percorso di crescita che ci deve portare, con la continuità di sforzo in allenamento, ad alzare il livello del rendimento. Giochiamo contro un gruppo di qualità e atleticamente ben strutturato, per cui, ancora una volta, dovremo essere pronti a fronteggiare una partita difficile, utile comunque a stimolare le nostre capacità e lo spirito competitivo. Casale Monferrato all’andata ci ha messo sotto dal lato fisico; quindi, per giocarla fino in fondo è bene approcciare la palla a due con fiducia nei nostri mezzi più tanta energia e voglia di vincere. Fattori fondanti della nostra identità di squadra che verranno messi a dura prova dalla forza dei piemontesi”.

Capitolo grandi ex: Formenti, ora a Casale Monferrato, è stato mattatore al PalaBanca dal 2016 al 2019 oltre alla stagione 2020/2021. Stessa sorte sulla sponda-Assigeco per capitan Luca Cesana, protagonista al PalaFerraris nelle stagioni dal 2018 al 2020. Per la trasferta piemontese, coach Salieri avrà a disposizione l’intero gruppo con l’unica incognita legata al possibile utilizzo di Lorenzo Galmarini, che sta convivendo con un’infiammazione al piede. In classifica, Monferrato condivide il quarto posto con Treviglio a quota 20 punti, due in più della coppia Torino-Assigeco, che dunque mette nel mirino l’operazione-aggancio, anche se i piemontesi hanno una gara in meno disputata.