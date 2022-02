Rovato si ritira: il Piacenza Rugby è ora al comando della Serie B

La notizia era nell’aria da qualche settimana e ieri è arrivata la conferma: il Rugby Rovato annuncia il ritiro dal campionato di Serie B. Una notizia sconcertante se si pensa che la squadra bresciana comandava, e imbattuta, la classifica del proprio girone.

Ora la palla passa alla federazione, che nelle prossime ore dovrà decidere il da farsi sui risultati acquisiti dalla squadra bresciana nelle prime sette giornate. Nel caso si azzerassero i risultati, il Piacenza Rugby (sconfitto dal Rovato) passerebbe al comando del girone.

“E’ una situazione surreale – commenta Federico Grangetto, allenatore del Piacenza Rugby – e come sportivo mi spiace che il Rovato abbia deciso di ritirarsi dalla competizione. Per quanto ci riguarda, confermo che da ora in avanti saremo ancor di più padroni del nostro destino, poiché abbiamo un obiettivo da raggiungere e starà a noi cercare di perseguirlo al meglio. Rovato era la squadra più forte del campionato, non ci sono dubbi, ed il fatto che si sia ritirata offre ulteriori chance a tutti, soprattutto a quelle squadre che puntano ad obiettivi importanti”.