Rugby Top 10, i Lyons devono rialzarsi: alle 14 al Beltrametti arriva Viadana

RUGBY TOP 10 – I Lyons hanno tutte le intenzioni di rilanciarsi verso le zone nobili della classifica dopo diversi rinvii e la sconfitta contro le Fiamme Oro di domenica scorsa, maturata nel finale di partita. Una missione di certo non semplice, anche se i bianconeri hanno più volte dimostrato di esaltarsi nelle difficoltà, e finalmente ritrovano anche la formazione praticamente al completo dopo un periodo segnato da infortuni e positività al Covid. Oggi alle 14.00 di fronte ai leoni piacentini allo stadio Beltrametti ci sarà una squadra che dopo un avvio decisamente in salita sembra risalire la china: il Viadana si trova in 8° posizione in classifica, a due punti dai Lyons (ma con una partita in più) e tre vittorie all’attivo. Una delle caratteristiche della squadra di German Fernandez è l’atteggiamento offensivo e votato al gioco veloce, che rende la squadra giallonera molto pericolosa con la palla in mano quando trova il ritmo per attaccare. Viadana è reduce da una netta vittoria casalinga sulla Lazio, fanalino di coda del campionato di Top 10, che ha dato sicuramente fiducia al gruppo di Fernandez.

Ai Lyons si chiede dunque una prova attenta e coraggiosa in difesa, una delle chiavi delle vittorie ottenute dai bianconeri in questa stagione.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Salvetti, Bance; Janse van Rensburg, Cemicetti; Aloè, Rollero, Acosta

A disp: Cocchiaro, Minervino, Salerno, Lekic, Cissè, Bottacci, Fontana, Via G