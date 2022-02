Rugby Top 10, Lyons sconfitti di un punto al fotofinish: Viadana vince 21-22

RUGBY TOP 10 – Niente da fare per i Lyons, che questo pomeriggio contro Viadana non sono riusciti a bissare il successo dell’andata. Al Beltrametti gli avversari non partono benissimo nel primo tempo, salvo poi crescere alla distanza grazie al piede infallibile di Ferrarini (player of the match), capace di un ottimo 6/6 dalla piazzola. Non così preciso tra le fila piacentine Ledesma, protagonista di quattro errori. Nel complesso, Lyons padroni della partita per tutto il primo tempo e per metà della ripresa, e capaci di marcare anche due mete: uno score che però non è bastato, con i lombardi che alla fine vincono di un solo punto, 21-22.

Sitav Lyons – Viadana 21-22

Sitav Lyons: Biffi (30’st Via G.), Cumintetti, Paz, Conti, Bruno, Ledesma, Via A. (32’st Fontana), Portillo, Salvetti, Bance (16’st Cissè), Janse Van Rensburg (25’st Lekic), Cemicetti (1’st Bottacci), Aloè (1’st Salerno), Rollero (5’st Cocchiaro), Acosta (21’st Minervino). All: Garcia, Orlandi.

Viadana: Apperley, Massari, Modena, Jannelli, Galliano, Ferrarini, Gregorio (7’st Jelic), Casado (7’st Rossi), Locatelli, Wagenpfeil, Caila (16’st Zottola), Schinchirimini, Galliano (11’st Denti Ant.), Ribaldi, Schiavon (35’st Sassi). All: Fernandez, Gamboa.

Arbitro: Clara Munarini di Parma.

Note: al 19′ cartellino giallo per Locatelli.

Calciatori: Ledesma 4/8; Ferrarini 6/6

Marcatori: 4′ cp Ledesma (3-0); 7′ cp Ferrarini (3-3); 9’mt Via A. (8-3); 13′ cp Ferrarini (8-6); 20′ cp Ledesma (11-6); 40′ cp Ferrarini (11-9); secondo tempo: 6′ cp Ferrarini (11-12); 10’cp Ledesma (14-12); 15′ cp Ferrarini (14-15); 22′ mt Minervino tr Ledesma (21-15); 25′ mt Schiavon tr Ferrarini (21-22).