Tegola Piace: Dubickas fuori più di un mese. Domani davanti Cesarini-Rabbi

È un Piacenza in emergenza quello che domani pomeriggio (ore 14.30) affronterà la Pergolettese al Garilli. Ancora problemi per mister Scazzola, che dovrà fare a meno di Dubickas (per lui infortunio a un piede), oltre a Raicevic e Rabbi a mezzo servizio. “Un momento non facile – ha detto Scazzola alla vigilia della partita – ma chi è stato chiamato in causa in questo periodo ha fatto bene. Noi dobbiamo confermare il buon trend e migliorare nel possesso palla”. Il tecnico confermerà il 4-4-2 con la coppia d’attacco Cesarini-Rabbi.

