Piace contro la Pergolettese per volare in alto. Emergenza in attacco

Dopo la “settimana perfetta”, durante la quale ha raccolto nove punti in tre partite, il Piacenza Calcio riaccende i motori per tornare allo stadio “Garilli” dove quest’oggi affronterà la Pergolettese (fischio d’inizio alle 14.30), nell’incontro valido per la 26° giornata di campionato del girone A di Serie C. I tre successi di fila hanno permesso di fare il pieno di entusiasmo in ottica playoff, la classifica ora sorride con 32 punti e la possibilità di aggredire ulteriormente il quinto posto, ma come è ormai brutta abitudine nelle ultime settimane, anche in questa occasione mister Scazzola dovrà fare i conti con infortuni e situazioni da valutare fino all’ultimo. La brutta notizia di questa giornata riguarda Dubickas: l’attaccante lituano è uscito dolorante dall’allenamento di venerdì e il verdetto è impietoso, per lui niente Pergolettese e il timore di un lungo stop. Rabbi è disponibile però non gioca da oltre un mese e Raicevic è al 20%, in pratica davanti l’unico in condizione è Cesarini. Anche Gonzi non è al meglio però ci sarà.

Difficile dunque ipotizzare una formazione iniziale diversa da un 4-4-2 che chiamerà qualche elemento a stringere i denti. Passando ad analizzare l’avversario di giornata, il ricordo di quello che è successo all’andata toglie certamente il sorriso a Scazzola, con quel calcio di rigore inesistente che alla fine valse il 2-2 e una vera beffa a una delle migliori versioni stagionali del Piace.

Le probabili formazioni

PIACENZA (4-4-2): Pratelli; Parisi, Cosenza, Nava, Giordano; Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi; Cesarini, Rabbi. A disposizione: Tintori, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Armini, Marino, Rossi, Raicevic. All. Scazzola.

PERGOLETTESE (3-5-2): Galeotti; Alari, Lucenti, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Arini, Varas, Villa; Scardina, Morello. A disposizione: Soncin, Ferrara, Mazzarani, Lepore, Vitalucci, Girelli, Satariano, Verzeni, Mercado, Fonseca, Nava, Giuiu. All. Lucchini.

Arbitro: Burlando (Genova), assistenti Romano (Isernia) e Moreo (Molfetta), quarto ufficiale Manzo (Torre Annunziata).