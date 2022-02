Russell e Caneschi a Volley Piacenza: “Padova e Taranto crocevia della stagione”

Il pallone peserà parecchio, ma la Gas Sales è pronta a tornare alla vittoria. A suonare la carica per la partita di stasera contro Padova ci hanno pensato Aaron Russell ed Edoardo Caneschi: i due campioni biancorossi sono stati ospiti della puntata di ieri sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, insieme al fisioterapista della squadra piacentina Federico Pelizzari e a Monica Landi di “Nuova Sicurezza Lavoro”, sponsor Gas Sales Bluenergy.

I ragazzi di coach Bernardi si stanno ancora leccando le ferite della sconfitta subita da Cisterna nell’ultimo turno e possono solo portare a casa tre punti per non perdere troppo terreno dal quinto posto. Come ha detto lo schiacciatore americano “dobbiamo giocare la nostra migliore pallavolo e come se fossimo ai playoff. Il morale non è dei migliori, siamo un po’ giù, però faremo di tutto per migliorare già da questa partita”. Anche Padova è reduce da un brutto stop, ma all’andata colse una vittoria in rimonta, ed ecco perché “sarà una partita difficile, hanno ottimi giocatori soprattutto in attacco e credo che per noi sarà decisiva la fase di ricezione. Per quello che mi riguarda ora mi sento bene, stiamo lavorando tanto per recuperare la confidenza in campo con gli altri compagni”. Anche Caneschi vuole dimenticare il ko in terra laziale: “Purtroppo il nostro approccio non è stato buono e perdere il primo set a 17 è stato molto brutto per noi, veniamo da un periodo difficile”. Inevitabile pensare alla gara dell’andata anche per il centrale, perché “quelli sarebbero stati punti importanti. Questa partita di ritorno vedrà di fronte due squadre che vengono da gare non positive, ma entrambe hanno giocatori di qualità, penso dunque che vedremo un bel match in campo, anche se molto pesante da giocare”.

Le ultime notizie dal fronte degli infortunati le ha date Pelizzari e sembrano incoraggianti visto che Brizard ha smaltito l’influenza che lo aveva colpito e sarà della partita, mentre Stern sta viaggiando sulla via del recupero. “La squadra sta discretamente bene – le parole di Pellizzari – Brizard è recuperato e Stern si è allenato con il gruppo anche se ha ancora qualche problema. La sconfitta con Cisterna è ancora fresca, ma ho visto tutti i ragazzi con la voglia giusta e sarà molto importante fare una buona prestazione per potersi lasciare alle spalle il periodo condizionato dal Covid”.