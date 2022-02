Gas Sales Bluenergy, alle 19.30 contro Padova una gara da non sbagliare

La Gas Sales Bluenergy torna in campo alle 19.30 al Palabanca per giocare il recupero della settimana giornata di ritorno: avversaria Padova. Dopo aver vissuto da spettatrice domenica scorsa l’ottava di ritorno, la formazione biancorossa torna a giocare davanti al pubblico amico a distanza di quasi un mese, ultima uscita con Civitanova il 19 gennaio scorso.

Da allora i biancorossi sono scesi in campo solo una volta, mercoledì scorso a Cisterna e lo spettacolo non è stato certo dei migliori. Una sconfitta quella di Cisterna che sommata alle vittorie nell’ultima giornata di Milano e Monza hanno relegato la Gas Sales Bluenergy al settimo posto in classifica. E Padova, avversaria odierna, è lì dietri ai nostri in classifica staccata di quattro lunghezze ma con una gara in più giocata. Gara difficile ma comunque da vincere per non perdere troppo terreno dal quinto posto occupato da Milano, avanti di cinque lunghezze ma con una gara in più giocata rispetto ai biancorossi e Monza, che precede i ragazzi di Bernardi di tre punti ma con altrettante gare in più disputate.

In casa Gas Sales Bluenergy il capitano e regista Brizard, assente a Cisterna insieme a Stern, è recuperato e anche l’opposto sloveno è tornato a disposizione di coach Bernardi. Qualche apprensione desta Lagumdzija: l’opposto in allenamento ha subito un colpo ma dovrebbe recuperare per la gara di stasera. Una sfida che rappresenta un vero e proprio spartiacque per il campionato della formazione biancorossa. Una vittoria piena rilancerebbe le quotazioni per cercare di chiudere al quinto posto la regular season, un passo falso stasera causerebbe non pochi problemi.