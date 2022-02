La Gas Sales Bluenergy ritrova certezze e vittoria: Padova travolta 3-0

In una sera di metà febbraio la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si riscopre bella, efficace, tonica e soprattutto vincente. Servivano risposte dopo il pesantissimo 3-0 subito una settimana fa in casa di Cisterna, dopo un lungo stop dovuto al Covid e una lotta per il quinto posto con vista sull’Europa davvero serratissima: risposte, e pure convincenti, sono arrivate in casa contro Padova, nel recupero della settima giornata di ritorno di Superlega che era stata rimandata per Covid, una partita che i biancorossi (tornati al Palabanca a distanza di un mese dall’ultima volta) dominano dall’inizio alla fine nonostante l’assenza all’ultimo momento dell’opposto Lagumdzija, mandando in campo tutta la propria qualità e dimostrando che quando la mente è sgombra questa squadra è un’autentica schiacciasassi.

Contro la compagine veneta, in testa alla classifica per numero di ace in campionato e che all’andata si impose in rimonta per 3-2, Brizard e compagni si appellano a una ricezione super, disinnescando gli attacchi dei vari Bottolo e Weber, per poi costruire un contrattacco a dir poco devastante. Eletto Mvp Aaron Russell, davvero superlativo in attacco. Ora testa a Taranto, che la squadra di Bernardi affronterà domenica prossima alle 15.30. Un’altra sfida da non sbagliare, per continuare a cullare il sogno quinto posto, ampiamente alla portata. A patto di continuare così.

PRIMO SET– Subito sorprese in casa biancorossa, con Bernardi costretto a cambiare modulo a causa dell’indisponibilità dell’opposto Lagumdzija. Coach Bernardi manda in campo Brizard in cabina di regia, Rossard in diagonale al palleggiatore, Holt e Cester al centro, Russell e Recine schiacciatore con Scanferla libero.

Padova parte forte, con Bottolo e Weber subito molto efficaci in attacco. I veneti si portano avanti ma Piacenza rimane in scia e ristabilisce la parità con l’8-8 grazie a un doppio ace di Rossard. Il match prosegue sul filo dell’equilibrio, con la Gas Sales che mette la testa avanti e Padova nella veste di inseguitrice. Il muro di Cester vale il 19-17, coach Cuttini chiama il primo time out della partita. L’errore di Weber regala ai biancorossi il +3. È lo strappo che consente ai padroni di casa di lanciarsi verso la conquista del set, sancita dalla schiacciata perfetta di Checco Recine per il 25-20. Piacenza chiude con il 60% in attacco e il 44% di ricezione perfetta. Niente male.

SECONDO SET– Il secondo parziale segue sostanzialmente il canovaccio del primo, tanto equilibrio in avvio con Piacenza che sembra averne di più ma Padova brava a rispondere colpo su colpo. I biancorossi, davvero attenti in ricezione e concreti in attacco, tengono in mano le redini della partita grazie ad un Russell tornato sui suoi livelli abituali e la coppia Recine-Rossard davvero scatenata. Brizard orchestra alla perfezione coinvolgendo alla grande i compagni, con i biancorossi che sembrano davvero divertirsi. Sul 17-14 Cuttini chiama un nuovo time out. Rossard rincara la dose piazzando il 18-14. La pipe di Recine vale il 21-15, Piacenza ormai è in piena fuga e con Rossard mette a segno il 25-17.

TERZO SET– Piacenza impiega poco per portarsi avanti, non disunendosi e giocando sempre a mille. Sul 14-10 Padova sembra già alle corde. L’inerzia di questo parziale non cambia, la Gas Sales è lanciatissima verso il successo. L’ultimo parziale si chiude 25-19.

