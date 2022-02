Naufragio Piace al Moccagatta: la Juve U23 rifila quattro gol ai biancorossi

Serata da incubo per il Piace, che dopo quattro vittorie consecutive viene sommerso di reti dalla Juventus Under 23. Al Moccagatta di Alessandria finisce 4-0 per i bianconeri, in gol nel primo tempo con Riccio, Poli e Iocolano. Nella ripresa ci pensa l’argentino Soulè a calare il poker. Biancorossi praticamente mai in partita, incapaci di opporsi e proporsi con efficacia al cospetto della squadra di Zauli.

I ragazzi di Scazzola dovranno dimenticare in fretta questa brutta sconfitta: l’occasione giusta arriverà domenica prossima, con la trasferta delle 14.30 in casa della Pro Sesto.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Si è aperta la sfida tra Juve Under 23 e Piacenza Calcio. Sul fronte formazione, Scazzola schiera i suoi con il 4-3-3. In attacco ecco il tridente con Munari, Cesarini e Gonzi. Scelte obbligate dal fatto che in questo momento “magico” bisogna cambiare il meno possibile, ma anche dalla continua coperta corta causata da infortuni e acciacchi vari.

Al 7′ primo tiro verso la porta di Soulè, che al termine di una bella azione manovrata prova a sorprendere Pratelli con un destro dalla distanza. La sfera sorvola la traversa.

Al 10′ la Juve Under 23 passa in vantaggio. Corner battuto tagliato al centro da Iocolano e pallone che sfila in mezzo all’area, con il difensore Ricco lesto a deviare in porta col mancino siglando così il gol dell’1-0.

Al 24′ ecco servito il raddoppio bianconero, ancora una volta da calcio d’angolo. Il solito Iocolano scodella in mezzo la sfera pescando Poli, la cui deviazione aerea vale il 2-0 dei padroni di casa.

Al 28′ arriva pure il tris juventino: l’inserimento tra le linee di Iocolano viene premiato da Soulè, con l’attaccante bianconero che di fronte a Pratelli non sbaglia e di destro lo fredda realizzando il 3-0.

Al 36′ prima vera occasione targata Piace: cross di Gonzi in mezzo dalla sinistra e Anzolin che nel tentativo di allontanare il pallone rischia di beffare il proprio portiere Israel.

Il primo tempo si chiude senza altre chance: molto male il Piace, totalmente in balia degli avversari.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Si è aperto il secondo tempo tra Juventus Under 23 e Piacenza Calcio: si riparte con il punteggio di 3-0 in favore dei padroni di casa.

Il Piace prova a scuotersi in questo avvio di ripresa: al 53′ Cosenza ci prova sugli sviluppi di un corner ma il suo destro è altissimo.

Al 57′ gran destro di Cudrig da posizione defilata, Pratelli è attento e devia in angolo con un gran tuffo.

Bella occasione per il Piace al 60′: Parisi avanza sulla fascia destra e mette in mezzo per Munari, la cui conclusione viene deviata da Israel. Al termine dell’azione, Scazzola toglie Suljic e inserisce Marino.

Al 65′ la Juve Under 23 cala anche il poker: erroraccio di Gonzi che si fa soffiare il pallone da Barbieri, il quale al limite dell’area serve Soulé che di sinistro trafigge ancora Pratelli.

All’80’ il Piace ha l’occasione per siglare il gol della bandiera: gran cross di Lamesta che sorvola tutta l’area di rigore e arriva sui piedi di Gonzi, che da due passi centra un palo clamoroso.

Le formazioni

JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Israel, Leo (1′ st Barbieri), Riccio, Poli, Anzolin; Miretti (73′ st Leone), Zurelli; Compagnon (63′ st Sekulov), Soulè, Iocolano (74′ st Pecorino); Brighenti (1′ st Cudreg). All.: Zauli. (Ratti, Siano, Verduci, Palumbo, Barrenechea, Boloca).

PIACENZA (4-3-3): Pratelli, Parisi (71′ st Armini), Marchi, Cosenza, Rillo (79′ Ruiz); Bobb, Suljic (60′ st Marino), Castiglia (1′ st Lamesta); Munari, Cesarini (1′ st Rabbi), Gonzi. All.: Scazzola. (Tintori, Tortora, Nava, Tafa, Dubickas, Ruiz, Raicevic).

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Reti: 10′ pt Riccio, 24′ pt Poli, 28′ st Iocolano, 65′ st Soulè.