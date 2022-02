Piace a caccia della quinta meraviglia consecutiva: alle 18 è sfida alla Juve Under 23

I giovani bianconeri sono avvisati: il Piacenza vuole il “pokerissimo”. Forte degli ultimi quattro successi di fila, la squadra di mister Scazzola farà visita questa sera (fischio d’inizio alle ore 18 allo stadio “Moccagatta” di Alessandria) alla Juventus Under 23. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 35 punti e sono reduci da due rotonde vittorie per 3-0. Ci sono dunque tutti i presupposti per una partita combattuta e ben giocata come già accaduto all’andata. I biancorossi non si vogliono fermare dopo il pieno di entusiasmo accumulato nell’ultimo mese e mister Scazzola dovrebbe riproporre il 4-4-2 iniziale che ha demolito la Pergolettese domenica scorsa, con Pratelli in porta, difesa con Parisi, Cosenza, Nava e Giordano, a centrocampo Munari, Castiglia, Suljic e Gonzi, e in attacco la coppia Cesarini-Rabbi. Scelte obbligate dal fatto che in questo momento “magico” bisogna cambiare il meno possibile, ma anche dalla continua coperta corta causata da infortuni e acciacchi vari.

Novità nella lista dei convocati diramata nella serata di ieri: ci sarà Edgaras Dubickas che dunque ha bruciato le tappe e che ha scelto di essere presente al Moccagatta: difficilmente lo vedremo in azione, ma una bella dimostrazione di attaccamento alla maglia in un momento d’oro della squadra. Prima convocazione invece per il baby Ruiz, tra i protagonisti della formazione Primavera di Tretter.

L’avversaria è sempre difficile da decifrare perché, come ripetuto in conferenza stampa dal tecnico biancorosso Cristiano Scazzola “la Juve ha grandi doti tecniche, può tranquillamente stare ai vertici del girone, magari non avrà l’agonismo adatto per la serie C, però fa impensierire visto che ha giocatori come Iocolano, Brighenti, Akè (non convocato, ndc) e tanti altri”.

Probabili formazioni

JUVENTUS U.23 (4-2-3-1): Israel; Leo, Riccio, Fiumanò, Anzolin; Leone, Zuelli; Compagnon, Soulè, Sekulov; Brighenti. (Siano, Ratti, Boloca, Verducci, Barrenechea, Leone, Palumbo, Cudrig, Pecorino). All. Zauli.

PIACENZA (4-4-2): Pratelli; Parisi, Cosenza, Nava, Giordano; Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi; Cesarini, Rabbi. (Tintori, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Armini, Marino, Raicevic). All. Scazzola.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Stadio: Moccagatta di Alessandria