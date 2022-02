Rugby Top 10, i Lyons devono ruggire: stasera arriva la capolista Petrarca

Tra oggi e domani, spazio alle prime gare di recupero del Top 10. Iniziano per primi i Lyons che questa sera alle 19 ospitano al Beltrametti il Petrarca Padova per il recupero della decima giornata (prima di ritorno).

Domani, in contemporanea (ore 15) sarà la volta di Rovigo-Fiamme Oro e Mogliano-Valorugby Emilia, come recuperi della ottava giornata. L’incontro di questa sera non sarà semplice per la Sitav Lyons, dal momento che il Petrarca Padova guida la classifica con undici vittorie, dieci delle quali consecutive. L’unica sconfitta subita dalla squadra patavina è arrivata due settimane fa, al termine del big match giocato a Reggio Emilia contro il Valorugby: in pratica, tra le prime due formazioni che al momento guidano la volata verso le semifinali.

L’egemonia della squadra allenata da Marcato si è confermata anche in Coppa Italia, grazie a quattro vittorie, di cui una a “tavolino” proprio contro la Sitav Lyons, sulla base del nuovo regolamento stabilito alla ripresa della Coppa Italia per evitare di aggiungere recuperi alla già lunga lista del Top 10. All’andata, il Petrarca superò la Sitav Lyons abbastanza agevolmente (45-13), marcando sette mete contro una sola dei piacentini, a segno con Filizzola. Insomma, una partita negativa in tutti i sensi per gli uomini di Gonzalo Garcia che, tre settimane più tardi, iniziarono a guadagnare punti e credibilità in virtù di cinque vittorie raccolte nell’arco di sei incontri. Un trend certamente positivo che pare essersi interrotto in queste prime due giornate del nuovo anno, a cui hanno corrisposto altrettante sconfitte contro Fiamme Oro e Viadana.

Difficile ipotizzare che la riscossa di Bruno e compagni prenda origine dalla sfida di questa sera, ma è pur vero che ai Lyons piace compiere imprese di tanto in tanto.