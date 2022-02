Proseguono gli “straordinari” per l’Assigeco che alle 18 sfida in casa Torino

Una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, come del resto è una costante in questa fase del campionato in virtù della sequenza proposta dal calendario. In A2 maschile proseguono gli “straordinari” per l’Assigeco, che oggi alle 18 al PalaBanca sfiderà Torino.

Per la squadra di Stefano Salieri, settima con 18 punti, nel mirino c’è la decima vittoria stagionale dopo un trend recente con una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Situazione speculare per i piemontesi, che hanno conquistato 8 punti su 10 nei più recenti cinque match, salendo al quinto posto a quota 22 punti e rilanciandosi dopo un periodo meno brillante.

La sfida contro Torino sancisce il ritorno a disposizione del capitano Luca Cesana, seppur con una gestione forzata del suo minutaggio al pari di quello di Lorenzo Galmarini, mentre lo staff dovrà valutare le condizione di Phil Carr, al rientro dopo l’assenza a Udine.