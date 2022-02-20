Dilettanti: si torna in campo al completo. TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE
20 minuti fa
Il calcio dilettante riparte in grande stile domenica 20 febbraio, calcio d’inizio fissato alle 14:30, con molti match interessanti che promettono tanti gol.
ECCELLENZA
MODENESE-FIDENTINA 1-1
ROLO-COLORNO 0-4
CAMPAGNOLA-CITTADELLA 1-3
NIBBIANO&VALTIDONE-FELINO 0-0
ARCETANA-AGAZZANESE
SALSOMAGGIORE-SAN MICHELESE
BIBBIANO SAN POLO-REAL FORMIGINE
Riposa: Piccardo Traversetolo
PROMOZIONE
CASTELLANA FONTANA-GOTICO GARIBALDINA
FIORE PALLAVICINO-BOBBIESE
IL CERVO-ALSENESE
LANGHIRANESE-MEDESANO
NOCETO-PONTENURESE
TONNOTTO-VIAROLESE
VIGOLO-CARIGNANO
PRIMA CATEGORIA
SANNAZZARESE-CARPANETO CHERO
ROTTOFRENO-SPES
SARMATESE-PONTOLLIESE GAZZOLA
SPORTING FIORENZUOLA-PODENZANO
VIGOLZONE-ZIBELLO
ZIANO-FIDENZA
Riposa: Borgonovese
SECONDA CATEGORIA – GIRONE A
LIBERTAS-BOBBIO PERINO
NIVIANO-GRAGNANO
SAN CORRADO-SAN ROCCO
SAN FILIPPO NERI-TURRIS
SAN GIUSEPPE-GOSSOLENGO PITTOLO
SAN LAZZARO-JUNIOR DRAGO
SAN NICOLO’ CALENDASCO-RIVERGARO
SECONDA CATEGORIA – GIRONE B
ARQUATESE-CLUB MEZZANI
CAORSO-FRAORE
MONTEBELLO-CORTE CALCIO
PRO VILLANOVA-VICOFERTILE
SALICETESE-LUGAGNANESE
SAN LEO-SISSA
SCANDERBERG-VIRTUS SAN LORENZO
TERZA CATEGORIA
ALSENO-PRIMOGENITA
CADEO-VERNASCA
FULGOR FIORENZUOLA-GROPPARELLO
GERBIDO-LYONS QUARTO
PIANELLESE-SAN GIORGIO
SAN POLO-VIRTUS PIACENZA
TRAVESE-FOLGORE
POL. BF-BIVIO VOLANTE ore 17:30
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