Galvanizzata dalla prima vittoria del 2022 la Bakery affronta Trapani in trasferta

Una trasferta lunga e insidiosa, ma da affrontare con quel coraggio e con quello spirito di squadra che mercoledì hanno fatto la differenza. La Bakery chiude il trittico ravvicinato andando a far visita oggi alle 17 a Trapani nella ventesima giornata del girone verde di A2 maschile. La squadra di Federico Campanella, pur priva del proprio capitano Marco Perin, è reduce dall’impresa casalinga contro l’Urania Milano (81-78 al PalaFranzanti), che ha fruttato due punti d’oro in uno scontro diretto in chiave salvezza e ha messo fine alla striscia indesiderata di cinque sconfitte consecutive, anche se c’è da dire che il calendario – in quest’ottica – ci ha messo uno zampino importante. Lo scenario non cambierà sul parquet siciliano, che si preannuncia infuocato per un’altra sfida salvezza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà