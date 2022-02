Trasferta amara per la Gas Sales Bluenergy Volley: Taranto si impone 3-1

La Gas Sales Bluenergy non ripete la bella prestazione casalinga di mercoledì e cede

3-1 a domicilio di una Taranto bisognosa di punti e capace di mettere in campo una

prestazione maiuscola.

PRIMO SET

Coach Bernardi inizia la gara con la stessa formazione capace di vincere mercoledì

scorso contro Padova, con tre schiacciatori contemporaneamente in campo, Rossard

schierato da finto opposto e la coppia Recine-Russell in banda insieme a Brizard in

regia e alla coppia Holt-Cester al centro con Scanferla libero. Taranto parte subito bene

e si capisce che per Piacenza sarà una serata complicata. I padroni di casa sono in

giornata soprattutto al servizio e con il muro e si guadagnano subito il 7-5 proprio

grazie a un ace. I biancorossi crescono in difesa ma faticano a mettere palla a terra,

così si appoggiano alla battuta che con Russell porta gli ospiti a tre lunghezze di

distanza: 11-8. Proprio lo statunitense firma dalla seconda linea l’attacco vincente che

consente alla Gas Sales Bluenergy di far sentire il fiato sul collo agli avversari: 16-15.

Piacenza potrebbe anche pareggiare ma non sfrutta l’occasione e da quel momento la

Prisma allunga, non basta l’ingresso di Stern per Rossard, la squadra di Di Pinto chiude

25-19.

SECONDO SET

Al cambio di campo il copione resta molto simile, con i padroni di casa a

condurre le danze. L’ace di Alletti consegna il 7-4 ai padroni di casa e Bernardi

sostituisce Rossard con Stern. L’opposto sloveno inizia alla grande (chiuderà la frazione

con il 70 per cento) e tiene i suoi compagni in partita. Stern non sbaglia un pallone,

poi il muro firma il pareggio a quota 12. Sembra la svolta, invece la Gas Sales

Bluenergy non riesce mai a mettere la freccia, subendo anzi il ritorno dei padroni di

casa che fermano Recine per il 16-13. La Prisma si porta avanti anche di quattro punti,

poi il muro di Piacenza riporta l’equilibrio: prima Holt e quindi Recine consegnano ai biancorossi la possibilità di giocarsi la parità, con la Prisma avanti ma solo 22-21. Però

nel finale i padroni di casa non rallentano e chiudono con Joao 25-23.

TERZO SET

Cambia di nuovo Bernardi, lasciando in campo Stern da opposto ma proponendo

nuovamente Rossard nel sestetto per Russell. Questa volta l’avvio è di marca

biancorossa, con l’ace dello sloveno per il 6-3. Ma Taranto non ha intenzione di lasciare

la strada libera agli ospiti e sfruttando anche un paio di errori dei biancorossi torna

avanti 10-9. Da metà frazione si gioca punto a punto, con la Gas Sales Bluenergy che

trova il vantaggio ma viene sempre raggiunta. Il primo set point se lo guadagna

Cester, ma ne servono altri tre prima che Piacenza allunghi la gara con il punto del

27-25.

QUARTO SET

Nel quarto set la formazione biancorossa si trova nuovamente costretta a

rincorrere gli avversari che dopo il 4-2 di Alletti si regalano anche il 12-8 con lo stesso

centrale. Taranto arriva ad avere cinque lunghezze di vantaggio sul 15-10, poi Bernardi

pesca nuovamente dalla panchina rimescolando le carte con l’inserimento di Russell

per Stern. Proprio lo statunitense prima firma la rimonta del 18-17 poi spedisce fuori

la palla del possibile pareggio. I padroni di casa si guadagnano un doppio vantaggio

che non lasciano più fino al definitivo 25-22.

A commentare il match Leonardo Scanferla, libero Gas Sales Bluenergy Volley

Piacenza: “Siamo molto rammaricati, questa era una partita importante per noi:

volevamo portare a casa tre punti e arrivare al quinto posto. I nostri avversari hanno

giocato meglio di noi, mentre noi abbiamo mancato sui nostri obiettivi, nonostante

avessimo preparato la partita. Domani torniamo in palestra con la volontà di

cambiare le cose. Mercoledì incontreremo una big come Perugia e dobbiamo

sicuramente fare dei punti. Dopo questa partita non sarà facile, ma abbiamo voglia

di riscattarci da questa brutta prestazione”.

IL TABELLINO

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1

(25-19, 25-23, 25-27, 25-22)

Arbitri: Pozzato e Braico

Durata set: 26′, 36′, 34′, 32′; tot: 128′