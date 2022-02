Il capitano del Piacenza Cesarini ospite questa sera a Zona Calcio

La disastrosa settimana delle squadre piacentine di Serie C si è chiusa ieri con le sconfitte di Piacenza e Fiorenzuola, che fanno il paio con il doppio ko del turno infrasettimanale. I biancorossi si sono arresi sul campo della Pro Sesto per 2-1, mentre la Triestina è passata per 1-0 a Fiorenzuola.

Il difficile momento di entrambe le formazioni sarà analizzato questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in diretta ogni lunedì alle 20.30. Tra gli ospiti, il capitano biancorosso Alessandro Cesarini; poi immagini, gol e interviste, anche in previsione del delicato turno infrasettimanale che attende entrambe mercoledì.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti: ieri sono tornate in campo, dopo la pausa Covid, tutte le squadre dall’Eccellenza alla Terza. Ma in primo piano non potrà che esserci il ricordo che tutto il calcio piacentino ha riservato ad Andrea Cavanna, il 30enne vittima di un terribile incidente stradale.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

