Avvio di stagione col botto per la Boxe Piacenza: vincono Tosca e Betancourt

Inizio di stagione davvero strepitoso per il peso piuma dilettante élite 1° serie non che pupillo della Boxe Piacenza Roberto Betancourt che, dopo aver battuto a Bologna l’idolo locale Federico Tocchi ha colto un altro importante successo sul ring milanese contro il quotato Fares Al Assi, recente argento ai campionati italiani assoluti in una categoria di peso, però, nettamente inferiore.

L’incontro, molto bello sia dal lato tecnico che spettacolare si è disputato nella capitale lombarda nei giorni scorsi in una riunione organizzata dalla Testudo Boxe e ha visto l’allievo del maestro Nicola Campanini prevalere meritatamente al termine di tre riprese molto combattute ed avvincenti dove il piacentino ha fatto valere la sua migliore impostazione tecnica mantenendo sempre il match sulla lunga distanza non cadendo nella trappola degli scambi ravvicinati. Per la Boxe Piacenza sono arrivate soddisfazione anche nel settore femminile dove l’atleta di maggior spicco, Ilaria Tosca nella categoria dei 54 kg., ha dato dimostrazione di tecnica e di intelligenza tattica controllando e domando la foga agonistica della lombarda Matilde Soican portando un punto importante nel confronto tra le rappresentative emiliana e lombarda che non è stato sufficiente all’Emilia per vincere la partita che la Lombardia si è poi aggiudicata per 4-3.