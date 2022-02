Stern suona la carica a Volley Piacenza: “Con Perugia serve un’altra impresa”

La montagna più alta da scalare nel momento più sbagliato della stagione. Si presenta così il match che la Gas Sales dovrà affrontare domani sera, con fischio d’inizio alle ore 20.30, in casa di Perugia.

Ben poco da dire sugli avversari, la Sir Safety sta praticamente disputando un campionato a parte e ha perso solo due volte in questa Superlega, i biancorossi dal canto loro arrivano dalla brutta sconfitta con Taranto e hanno bisogno di tre punti visto che il quinto posto è lontano sei lunghezze. Servirà dunque una vera impresa alla squadra di Bernardi, che deve sempre fare i conti con le condizioni precarie di Lagumdzjia, e dovrebbe dunque schierare titolare Stern nel ruolo di opposto, con Brizard in cabina di regia, Recine e Russell schiacciatori, Holt e Caneschi centrali e Scanferla libero.

Il leitmotiv del giorno in casa Gas Sales è però “rialzare la testa”, a prescindere dall’avversario che ci si troverà di fronte. Parole pronunciate ieri sera ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas”, innanzitutto da Toncek Stern: in collegamento video, l’opposto biancorosso si aspetta una reazione da parte della squadra “perché abbiamo sbagliato l’approccio a Taranto, siamo in un momento difficile e non abbiamo trovato continuità, ora la squadra deve rialzare la testa per giocare con maggiore tranquillità. Perugia è fortissima, noi dobbiamo andare lì e provarci alzando il ritmo di gioco perché non abbiamo nulla da perdere”.

La Gas Sales dovrà però fare meglio di come si è comportata a Taranto, specialmente al servizio come ha osservato lo scout man Paolo Zambolin: “Fuori casa la squadra fa meno punti in battuta, l’aspetto migliore è la ricezione e l’attacco è sempre stato positivo. Negli ultimi due turni abbiamo fatto fatica nel muro-difesa e la battuta è meno incidente, gli avversari vanno messi in difficoltà in queste situazioni, purtroppo le settimane in cui non siamo riusciti ad allenarci hanno influito, ma sono convinto che ai playoff saremo la mina vagante”.

In un periodo di difficoltà si deve fare squadra, come ha aggiunto l’amministratore unico Isabella Cocciolo: “Noi dirigenti siamo vicini al gruppo, nel momento di maggiore stress noi andiamo da loro per supportarli. Fare rete e squadra è il segreto, lo si fa con la partecipazione e con gli sponsor. Per quanto riguarda la squadra, è spiacevole vedere che manca continuità, secondo me i ragazzi hanno la capacità di tirarla fuori e serve anche il nostro aiuto, ci saranno diverse occasioni nelle prossime partite e faremo vedere in campo chi siamo”. La società biancorossa sta dimostrando di essere in crescita anche sul fronte “green”, e a evidenziarlo ci ha pensato Alessandro Lori, responsabile sostenibilità Gas Sales Energia: “C’è stato un lavoro impegnativo e affascinante, che portiamo avanti già da quattro anni sul concetto di resilienza. Fronteggiamo la concorrenza anche in questo modo, riducendo al massimo le emissioni di CO2 analizzando le fonti inquinanti dell’azienda”.