Volley Academy Piacenza, accordo internazionale con un team croato

La Volley Academy Piacenza, ambiziosa società di pallavolo femminile, ha siglato una importante collaborazione con lo Zagarolo Sports Academy Roma e l’Ok Olimpik di Zagabria.

L’accordo prevede che alcune delle migliori pallavoliste croate vengano ospitate in Italia e vengano fatte crescere sia sportivamente sia culturalmente dai tecnici e dai tutor del Volley Academy Piacenza.

“Dopo le collaborazioni con Uyba e Pallavolo Alsenese – ha commentato il presidente del Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti – abbiamo voluto fortemente questa collaborazione con Zagarolo Sports Academy Roma e Ok Olimpik di Zagabria per consentire, come tra l’altro dice il nostro motto, una crescita culturale e sportiva delle nostre giocatrici e della nostra società. I nostri tecnici e i nostri osservatori sono già stati in Croazia per individuare i profili più importanti inoltre, durante le prossime vacanze di Pasqua, una delegazione croata verrà a farci visita”.

Piene di entusiasmo anche le parole di Petra Prgomet, presidente di Zagarolo Sports Academy Roma. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un percorso sia sportivo che culturale a ognuna delle nostre ragazze. È in un simile contesto che va inquadrata questa collaborazione internazionale”.

Un’ulteriore occasione di crescita per le giovani della Volley Academy Piacenza, che lo scorso anno hanno chiuso al decimo posto i campionati italiani Under 17.