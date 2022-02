Con la “Castello Run” del 9 aprile torna il campionato provinciale di corsa su strada

Dopo un lungo periodo di stop che durava dal 2019 torna finalmente il campionato provinciale di corsa su strada, che prenderà il via il prossimo 9 aprile. Quattro gare in tutto, alcune delle quali stanno diventando ormai un classico della nostra provincia: si parte dunque il 9 aprile con la seconda edizione della “Castello Run” a Castel San Giovanni, sulla distanza massima dei 10,1 km, il 21 maggio secondo appuntamento con la “Running Corte by Night” a Cortemaggiore (6,5 km), il 4 giugno la terza competizione a Gossolengo (9 km), e, infine, chiusura il 17 settembre con la “Staffettarquato” a Castell’Arquato (staffetta a squadre, 4 x 1 miglio).

Un inizio di ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid annunciato da Fausto Cassola di Fidal e Atletica Piacenza e Massimo Sartori dell’Italpose. “Finalmente si riparte – ha detto Sartori – dopo oltre due anni in cui avevamo organizzato soltanto le gare di Cortemaggiore e di Castell’Arquato lo scorso anno. Quest’anno siamo riusciti a strutturare un mini-campionato con quattro prove, partiamo con la classica di Castel San Giovanni, così come quelle di Cortemaggiore e di Gossolengo, infine la gara più particolare, quella a squadre di Castell’Arquato sulla distanza del miglio che lo scorso anno era piaciuta molto per la bellezza del borgo. Speriamo così di riuscire a correre per tutto l’anno in tranquillità, ora aspettiamo solo gli atleti che si presentino alle nostre manifestazioni, noi organizzatori stiamo mettendo tutto l’impegno possibile per garantire giornate di sport e passione per tutti”. Come ha infatti aggiunto Cassola “queste gare sono accessibili un po’ a tutti, cerchiamo in questo modo di coinvolgere tutti coloro che in questi anni si sono trovati a correre da soli nei parchi per riportarli in gruppo, in amicizia, non è necessario essere super atleti perché anche gli amatori sono ben accetti, anzi, sono proprio loro che portano avanti il movimento. In questo momento dobbiamo tornare tutti non solo alla competizione, ma soprattutto all’aggregazione, la Federazione sta lavorando proprio per questo”. Sono già aperte le iscrizioni per la prima gara, la “Castello Run” di Castel San Giovanni: il ritrovo sarà in piazza XX Settembre (corso Matteotti) alle ore 16.30, partenza unica alle 17.30 e premiazioni alle 19.30. Si potrà scegliere tra gara competitiva (5,05 oppure 10,1 km), camminata veterana non competitiva ludico-motoria (2,5/6/10 km), corsa con mamma o papà (1,5 km), o camminata in compagnia con gli amici a 4 zampe. Per informazioni: Cassola 3332927875 o [email protected], Adeleke 3885692104 o [email protected], https://castellorun.wixsite.com/2edizione, [email protected], canali Facebook o Instagram della Castello Run. Si potrà partecipare alle gare del campionato solo se in possesso di certificato medico e iscrizione a una società, oltre che di Green Pass rafforzato.