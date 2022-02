Gas Sales nella tana di Perugia: serve l’impresa per dimenticare lo stop a Taranto

Con la sfida di questa sera (ore 20.30) al PalaBarton di Perugia si apre la settimana di fuoco della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che dopo la fortissima capolista guidata da coach Grbic affronterà domenica prossima al PalaBanca (ore 18, diretta su Rai Sport) anche Trento, seconda forza di Superlega.

Un doppio impegno da bollino rosso per i ragazzi di Bernardi, reduci dalla brutta sconfitta di domenica scorsa in casa di Taranto e chiamati a realizzare l’impresa per continuare a cullare il sogno quinto posto che mette in palio un piazzamento europeo la prossima stagione.

Quello di stasera è il recupero dell’undicesima giornata di ritorno che le altre formazioni hanno giocato nel week end del 22 e 23 gennaio. Dopo quello di domani la formazione biancorossa dovrà recuperare un’altra gara, quella con Ravenna valida per la prima giornata di ritorno che si sarebbe dovuta giocare il 26 dicembre scorso e poi più volte rinviata. Si giocherà il 2 marzo, pochi giorni prima della Final Four di Coppa Italia in programma all’Unipol Arena d Casalecchio di Reno (Bologna), dove il 5 marzo la Gas Sales Bluenergy affronterà in semifinale Perugia. Doppia sfida, dunque, tra Piacenza e Perugia nel giro di una decina di giorni.

Difficile ipotizzare quale sarà il sestetto titolare in casa biancorossa: con Lagumdzija ancora alle prese con problemi fisici, Bernardi dovrebbe schierare Stern nel ruolo di opposto, con Caneschi e Holt al centro, Brizard al palleggio, Scanferla libero e la coppia Russell-Recine sulle bande. In alternativa il tecnico dei piacentini potrebbe mandare in campo i tre schiacciatori, come in occasione della sfida (poi vinta) contro Padova e della prima parte di gara contro Taranto.