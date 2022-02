Il Piace dura mezz’ora, poi si arrende a una cinica Triestina: finisce 0-2

Il Piacenza dura mezz’ora, poi cade nella trappola della Triestina, con una partita tutta sostanza ed esperienza (spesso anche al limite della sportività) porta via tre punti con l’unica occasione creata. Decide a inizio ripresa il gol di De Luca, il più lesto ad avventarsi sulla respinta della traversa sul tiro di Ligi, su cui Pratelli avrebbe potuto fare di più.

I biancorossi giocano bene e dominano solo per la prima mezz’ora, poi calano, senza mai essere capaci di scardinare il muro ospite. L’espulsione di Cesarini (ingenuo a colpire Crimi, che si abbandona a una sceneggiata) spegne ogni speranza di rimonta.

Anzi, nel recupero arriva il raddoppio ospite.

Per il Piace terza sconfitta consecutiva e domenica arriva la corazzata Sudtirol.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus Under 23 e Pro Sesto, il Piacenza riceve la Triestina per riprendere la corsa e consolidarsi in piena zona play off..

Mister Scazzola, nel recupero infrasettimanale della 22esima giornata rinviata per Covid, ripete la formazione di domenica scorsa con Rabbi e Cesarini in avanti.

Tra gli ospiti, ritorno al Garilli per Galazzi.

Il Piace parte con un buon piglio, in particolare con gli spunti sulla sinistra di Gonzi.

Al 5′ Cesarini si accentra e prova il tiro sul secondo palo, ma Offredi respinge.

Al 17′ botta dai 25 metri di Munari, il portiere ospite è ancora attento e devia.

Al 21′ cross dalla sinistra di Galazzi leggermente deviato, palla che taglia pericolosamente l’area ed esce sul fondo.

Al 35′ Parisi scappa sulla destra e pennella un ottimo cross, ma Cesarini e Rabbi si ostacolano a vicenda da favorevole posizione.

Al 45′ l’angolo di Giordano trova lo stacco di Rabbi, ma Trotta salva sulla linea.

Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni e con il gol della Triestina: rimessa laterale lunga in area biancorossa, Ligi tira al volo da 25 metri, Pratelli è incerto e respinge sulla traversa, ma la palla finisce sui piedi di De Luca che insacca. PIACENZA-TRIESTINA 0-1.

Il Piace reagisce e al 54′ Giordano mette dentro un cross teso, che Galazzi quasi devia in autorete.

Al 67′ Scazzola toglie Rabbi e inserisce Dubickas, cercando di sfruttare così i lanci lunghi, con la Triestina che si fa sempre trovare attenta.

Al 69′ Trotta è il più veloce ad avventarsi su una palla vagante in area biancorossa e tira alto di sinistro.

Un minuto dopo Cesarini viene espulso per una leggera manata al volto di Crimi, che si accascia a terra con una plateale sceneggiata.

Scazzola gioca anche la carta Raicevic, i biancorossi non arretrano neppure in inferiorità numerica, la Triestina mette in campo tanto agonismo e molta esperienza, sfruttando anche la permissività di un arbitro molto incerto.

Negli ultimi 10 minuti il Piace sembra accusare anche un calo fisico e non riesce a creare alcuna occasione degna di nota.

Anzi, nell’ultimo minuto di recupero Petrella in contropiede firma il raddoppio.

IL TABELLINO

PIACENZA (4-4-2): Pratelli; Parisi, Nava, Marchi, Giordano (Raicevic); Munari, Suljic, Castiglia (Marino), Gonzi; Rabbi (Dubickas), Cesarini. (Tintori, Galletti, Rillo, Tafa, Lamesta, Bobb, Armini, Ruiz). All.: Scazzola

PIACNZA (3-5-2): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi; St. Clair, Crimi, Calvano (Sakor), Ala Myllymaki (Giorico), Galazzi (Iotti); De Luca (Petrella), Trotta (Litteri). (Martinez, Sarno, Procaccio, Baldi). All.: Bucchi

Arbitro: Canci di Carrara

Reti: 49′ De Luca (T); 96′ Petrella (T)