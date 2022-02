La Gas Sales lotta e fa una gran partita ma è Perugia ad esultare per 3-1

Così è tutta un’altra Gas Sales. Nonostante il risultato finale sorrida alla sempre più capolista Perugia, i ragazzi di Bernardi “risorgono” dopo la discesa agli inferi di domenica scorsa (pesantissima la sconfitta con Taranto) e lottano praticamente alla pari con i Block Devils che, nonostante la spuntino per 3-1, sudano le proverbiali sette camicie per superare Brizard e compagni. Bravi i biancorossi a non disunirsi dopo il primo set dominato dai padroni di casa, riaprendo la contesa nel secondo e giocandosi punto a punto il terzo, vinto dagli umbri dopo una lunghissima battaglia ai vantaggi e solo a causa di una disattenzione difensiva dei piacentini. Da qui bisogna ripartire, domenica al Palabanca arriva Trento e servirà Gas Sales vista questa sera, naturalmente con qualcosa in più.

LA CRONACA

L’impatto di Perugia sulla partita è a dir poco devastante, con Leon, Rychlicki e Anderson che mettono a terra palloni pesantissimi, “bucando” a ripetizione la ricezione piacentina. I padroni di casa vanno presto in fuga, con Piacenza che inizia a prendere le misure solo nel finale quando annulla quattro set ball consecutivi ai Block Devils, i quali comunque chiudono 25-18.

I ragazzi di Bernardi partono invece molto bene nel secondo set grazie ad un ottimo avvio a muro e ai grandi attacchi di Aaron Russell, che consentono alla Gas Sales di incamerare un cospicuo vantaggio che la squadra di Grbic non riesce più a ricucire. Piacenza vince il secondo set 25-19 e riapre la partita.

Perugia si scuote e nel terzo parziale riprende a picchiare forte sulle note della regia di Dragan Travica, bravo a coinvolgere non solo i martelli ma anche i centrali bianconeri. Trascorsi i minuti iniziali di buon equilibrio, Perugia riprende le fila del discorso e accumula un buon vantaggio. I biancorossi però non mollano e grazie alla splendida prova in ricezione di Scanferla e ai grandi colpi di Recine recupera punti importanti e si riporta in parità sul 21-21. Il finale di set è bellissimo e giocato punto a punto, la spunta Perugia 29-27 dopo una piccola disattenzione di Piacenza.

Avanti per 2-1 Perugia ha fretta di chiudere la partita e parte a mille nel quarto parziale, sbagliando poco o nulla in avvio e scavando subito un solco che Piacenza, nonostante la bella reazione finale, non riesce a colmare. I Block Devils chiudono 25-19.