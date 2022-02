Piace, oggi al Garilli con la Triestina di Galazzi l’occasione per il riscatto

Prosegue il tour de force che vede coinvolte le formazioni di Serie C. Anche il Piacenza scende in campo a distanza di tre giorni dal ko rimediato nella trasferta di Sesto San Giovanni e, al Garilli, affronta alle 18 la Triestina che ha fatto il pieno di entusiasmo dopo il successo di misura, ma pesante, al Pavesi di Fiorenzuola.

Piace che punterà ancora una volta sull’estero di Cesarini e sulla velocità di Rabbi per cercare di invertire il trend dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Juve Under 23 e Pro Sesto. Probabile la partenza di Castiglia dal primo istante al posto di Bobb, mentre in difesa saranno ancora Nava e Marchi a comporre il duo centrale nell’ormai consolidato 4-4-2 di Scazzola. Tornerà alla Galleana Nicolas Galazzi che, nella scorsa stagione, indossò la maglia biancorossa.

Per il Piacenza, gara fondamentale per difendere l’attuale posizione all’interno della potenziale griglia playoff quando, al termine del torneo, mancano ora undici giornate.

Le probabili formazioni

PIACENZA (4-4-2): Pratelli; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi; Cesarini, Rabbi. (Tintori, Tortora, Galletti, Rillo, Cosenza, Tafa, Lamesta, Dubickas, Bobb, Armini, Marino, Ruiz, Raicevic). All. Scazzola.

TRIESTINA (3-5-2): Offredi; Volta, Ligi, St Clair; Rapisarda, Crimi, Sakor, Galazzi, Iotti; De Luca, Trotta. (Martinez, Sarno, Procaccio, Petrella, Baldi, Calvano, Giorico, Ala-Myllymaki, Litteri). All. Bucchi.

Arbitro: Canci di Ferrara.