Proteste al termine di Piace-Triestina: multa da 300 euro al presidente Pighi

Mano pesante da parte del giudice sportivo di Serie C che ha inflitto al presidente biancorosso Roberto Pighi una multa da 300 euro “per essere entrato in campo al termine della gara tra Piacenza e Triestina (la sfida si è conclusa con il punteggio di 0-2 in favore dei friulani, ndc) – si legge in una nota – per interloquire con l’arbitro, nonostante non fosse inserito nella distinta gara”.

Pighi è stato successivamente allontanato dal personale autorizzato. Con ogni probabilità le proteste del numero uno di via Gorra si riferivano all’espulsione avvenuta al 70′ del secondo tempo del capitano biancorosso Cesarini, che ha spento ogni speranza di rimonta.