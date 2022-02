Rugby Lyons, Cuminetti convocato in azzurro per il Sei Nazioni Under 20

Il rugbista Federico Cuminetti scenderà in campo da titolare nel Six Nations U20. Il trequarti piacentino è stato infatti selezionato nel XV titolare del Ct Massimo Brunello che affronterà la selezione irlandese a Cork. Un grandissimo riconoscimento per il ragazzo cresciuto nel vivaio bianconero, che dopo aver già assaporato la maglia azzurra lo scorso anno farà il suo esordio dal primo minuto in una gara ufficiale con la maglia della Nazionale U20.

Federico Cuminetti, nato a Milano nel 2002, inizia da giovanissimo a calcare i campi da rugby con il settore giovanile dei Lyons, esprimendosi sempre come uno dei giocatori migliori e più carismatici delle squadre bianconere. Arriva in prima squadra nel 2020, esordendo nella sfida contro le Fiamme Oro dello scorso Top 10. È l’inizio di un percorso importante per Federico, che alla prima partita da titolare, contro Colorno, marca due mete e si dimostra il migliore in campo dei bianconeri, imponendosi come titolare per il resto della stagione. Nella scorsa stagione sono state 14 le presenze in maglia Lyons, condite da tre mete totali. Quest’anno Federico ha disputato 4 partite a inizio stagione, prima di un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dal campo per tre mesi, ed è rientrato come titolare nella sfida contro Viadana di due settimane fa. Proprio contro Viadana, nella sfida di andata, è arrivata la sua unica meta in stagione finora.

Ma le notizie non finiscono qua: grande conferma per Lorenzo Maria Bruno e Jacopo Salvetti con la Nazionale 7s, con i due bianconeri che sono stati convocati dal Ct Andy Vilk per il primo raduno stagionale della selezione azzurra. I due Leoni sono tra i giocatori più importanti da diversi anni della Nazionale 7s, e anche in questa stagione saranno tra i leader del gruppo di Andy Vilk