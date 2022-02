Basket, in campo solo la Bakery: sfida in casa contro Treviglio

Scenderà in campo solo la Bakery in questo fine settimana nel campionato di basket di Serie A2. La squadra di coach Campanella sarà impegnata domenica alle ore 18 in casa contro Treviglio, avversario temibile e quarta forza del girone verde, ai biancorossi però servono 2 punti per lasciare le zone basse della classifica e riscattare l’ultima sconfitta a Trapani. Rimarrà invece ferma ai box l’Assigeco, che avrebbe dovuto giocare in casa di Cantù, gara rinviata al 23 marzo a causa della convocazione in Nazionale di un giocatore nelle fila avversarie.

