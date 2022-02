Calcio Dilettanti oggi in campo con l’Ucraina nel cuore. Il programma

Anche il calcio dilettantistico scende oggi in campo per la pace, censurando con tutta la propria forza ogni dissennato gesto bellico. I 5′ di posticipo sul fischio d’inizio delle varie gare sono solo qualcosa di simbolico, ma significativo. Tutti insieme contro l’assurdo. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul portale Libertasport.

ECCELLENZA

L’Agazzanese ospita al “Baldini” la damigella d’onore Colorno che punta a prendersi la vetta mentre il Nibbiano & Valtidone, terzo incomodo, mira ad accorciare le distanze dalla battistrada nella sin qui inviolata tana del Salsomaggiore.

PROMOZIONE

Il primato richiede di evitare anche un solo mezzo passo falso e consapevole di questo la Castellana Fontana intende prendersi l’intera posta anche in quel di Langhirano. La sfida del giorno, dove c’è in ballo il terzo posto e l’ulteriore credibilità a mirare più in alto, è quella di Carignano, dove l’Alsenese promette di rivelarsi all’altezza del compito. Il derby di giornata si svolge al “Puppo”, dove il Vigolo cercherà di rendere dura la vita alla ben più quotata Bobbiese. A loro volta la Pontenurese e il Gotico Garibaldina vanno a cercare riscatto nel parmense, rispettivamente a domicilio del Cervo e del forte Noceto.

PRIMA CATEGORIA

Per la capolista Carpaneto Chero dal rendimento molto più brillante lontano da casa c’è il non semplice derby interno con la Pontolliese Gazzola, reduce dal passo falso di Sarmato ma avversaria di tutto rispetto e dal gol facile. Secondo impegno casalingo consecutivo per la damigella d’onore Sarmatese al cospetto di un Fidenza in cerca di riscatto dopo la dèbacle di Ziano. Dal terzo gradino del podio alla penultima c’è gran bagarre in pochi punti e le varie situazioni possono mutare diametralmente in virtù di un paio di risultati positivi o meno. Fatto è che lo Sporting Fiorenzuola deve rialzare la testa nel derby interno con la Spes per mantenere la terza piazza, cui tra le altre punta la frizzante Borgonovese che riceve al “Curtoni” la visita di una Sannazzarese bisognosa di punti. Da tripla il derby di Rottofreno, dove i locali di Soressi cercano riscatto contro il pimpante Ziano, mentre quello di Vigolzone, dove è di scena il Podenzano, è molto importante in chiave salvezza. A riposo lo Zibello.

SECONDA CATEGORIA

Girone A: Bobbio 2012 Perino-San Rocco, Gossolengo Pittolo-San Filippo Neri, Gragnano-A.C.Libertas, Drago San Giorgio-Niviano, Rivergaro-San Corrado, San Lazzaro-San Giuseppe, Turris-San Nicolò Calendasco.

Girone B: Lugagnanese-Club Mezzani, Pro Villanova-San Leo, Salicetese-Caorso, Scanderbeg-Arquatese, Virtus S. Lorenzo-Corte Calcio, Sissa-Fraore, Vicofertile-Montebello.

TERZA CATEGORIA

Alseno Calcio-Virtus Piacenza, Cadeo-Gropparello (ore 15.30), Gerbidosipa-Vernasca, Lyons Quarto-Folgore, Pianellese-Fulgor Fiorenzuola, San Polo-Bivio Volante, Travese-JD San Giorgio, B.F.Farini Bettola-Primogenita (sintetico Ponte dell’Olio ore 17.30).