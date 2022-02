Rugby Top 10, i Lyons non reggono il passo dei “bersaglieri”: Rovigo vince 49-7

In un confronto ricco di motivazioni per entrambe le contendenti, solo Rovigo recita la propria parte con determinazione, precisione ed attitudine. Caratteristiche che invece sono mancate completamente in casa Lyons. I “bersaglieri” chiudono la pratica nel primo tempo, poi la partita si addormenta nella ripresa: la sfida termina

Già nei primissimi minuti di gara il Rovigo prende letteralmente d’assalto la metà campo dei Lyons e trova subito la via della meta con Sarto. Poco dopo, da una rimessa laterale nei 22 metri bianconeri, Ferro sorprende la difesa piacentina sulla “chiusa” e va in meta. Il Rovigo insiste, si distende in avanti, trovando ampi spazi con una serie di passaggi alla mano e attraverso calci di spostamento che valgono la rimessa laterale. In una di queste occasioni, Ferro si concede il bis ma la palla gli sfugge dalle mani al momento di depositarla in meta. Ogni occasione è buona per Rovigo quando deve andare a punti, e allora Van Reenen mette a segno anche un piazzato. Trascorrono due minuti ed i padroni di casa viaggiano nuovamente al largo, penetrano con facilità la difesa bianconera, poi arriva Ruggeri ed è nuovamente meta. I Lyons proprio non ci sono, e Rovigo ne approfitta. Nuovo attacco in profondità dei “bersaglieri” rossoblù, confortato da placcaggi latitanti dei piacentini, e Ferrario firma la meta numero quattro, quella che vale il punto di bonus. I Lyons non riescono ad uscire dalla propria metà campo e difendono con grande difficoltà, e Chillon li punisce con un calcio piazzato. I

Lyons alzano bandiera bianca, subendo altre due mete nell’arco di tre minuti. Prima con Sarto, che galoppa per quasi metà campo indisturbato a firmare la doppietta personale. Subito dopo è a volta di Lertora: anche per lui una meta in solitaria. Nell’ultima manciata di minuti, i Lyons provano ad attaccare ma la difesa del Rovigo si mostra ben organizzata, solida, a differenza di un attacco bianconero poco efficace.

Si va al riposo con Rovigo avanti 44-0 per una vittoria quasi certificata. La ripresa si apre con tanta voglia di fare e desiderio di riscatto da parte dei Lyons, ma anche con tanta confusione ed imprecisione, tuttavia il forcing dei primi 10’ fruttano la meta di Conti. Segue un quarto d’ora fra cambi, pause, interruzioni: le squadre cambiano fisionomia ma il gioco non decolla. Nell’ultimo quarto d’ora il Rovigo marca la sua settima meta con Sarto, protagonista di una tripletta ed a fine gara premiato come “player of the match”, e chiude in 14 per il giallo sventolato a Barbi.