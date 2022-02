Il vicepresidente del Piace Polenghi e bomber Mastroianni a Zona Calcio

Mastroianni esulta dopo il gol alla Pro SestoFine settimana trionfale per le squadre piacentine di Serie C, con il Piacenza capace di imporre la prima sconfitta stagionale alla capolista Sudtirol e il Fiorenzuola che ha conquistato sul campo della Pergolettese una vittoria cruciale in chiave in salvezza.

Saranno questi i temi di apertura della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in diretta ogni lunedì alle 20.30. Gol, interviste, analisi e commenti degli ospiti allo Spazio Rotative, tra cui il vicepresidente biancorosso Marco Polenghi e il bomber del Fiorenzuola Ferdinando Mastroianni.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, con i risultati a sorpresa che hanno caratterizzato tutte le categorie, dall’Eccellenza alla Terza. Anche in questo caso, tanti gol da vedere.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

