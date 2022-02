Piacenza verso i Campionati italiani di scherma a squadre: presentata la locandina

La penna e i pennelli di Giovanni Freghieri, fumettista piacentino e padre – tra gli altri – di diversi numeri di Dylan Dog e Martin Mystère, hanno dato vita alla locandina ufficiale dei Campionati italiani assoluti di scherma a squadre, appuntamento (in programma venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo) che quest’anno si svolgerà a Piacenza Expo.

“La presentazione del logo – ha spiegato Alessandro Bossalini, presidente del Circolo di Scherma Pettorelli e organizzatore – rappresenta la prima tappa di avvicinamento a questo importante evento sportivo che la nostra città avrà l’onore di ospitare e che vedrà scendere in pedana tutte le categorie A2, B1, B2, C1 ed Extra serie. Oggi non presentiamo una semplice locandina ma una vera opera d’arte, che l’amico Giovanni Freghieri ha disegnato appositamente per noi”.

“Il Boss – spiega lo stesso Freghieri – mi ha subito contagiato con il suo entusiasmo. Ho ideato questo disegno con grande passione e soprattutto con il cuore”.