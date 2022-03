Gas Sales, la crisi continua. Coach Bernardi nel mirino. La presidente: “Avanti insieme”

“Bernardi è confermato, siamo concentrati tutti sulle prossime due partite e così pure è il nostro tecnico”: parola di Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales Bluenergy.

Acque agitate in casa biancorossa, che non sia un buon momento, non solo da un punto di vista dei risultati, è lampante. La squadra che nel girone di andata aveva funzionato bene (quinto posto con 21 punti), al giro di boa si è inceppato. Su nove gare giocate nel girone di ritorno sono state sette le sconfitte rimediate da Brizard e soci a fronte di sole due vittorie per un misero bottino di 7 punti. Ruolino di marcia da retrocessione o poco più.

“Siamo un po’ tutti in tensione – sottolinea la Curti – anche perché non pensavamo di essere in questa situazione di classifica per investimenti fatti. Bernardi? Anche lui è concentrato nell’ottica del risultato e delle prossime due partite, di altro non abbiamo parlato”.

L’impressione è che il rapporto tra il tecnico Bernardi e qualche giocatore si sia deteriorato. Pare infatti che nei giorni scorsi qualche giocatore abbia anche chiesto alla società di esonerare il tecnico: se così fosse avrebbe davvero dell’incredibile. “Al gossip – sottolinea la presidente Curti – non mi sono mai dedicata, sono concentrata su ben altro”.

Ma che qualcosa si sia rotto è chiarissimo. Il tutto in una settimana che certamente non concedere tregua ai biancorossi: domani in campo a Ravenna per il recupero della prima giornata di ritorno, sabato in campo a Casalecchio di Reno per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà Perugia.

