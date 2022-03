Gas Sales verso la semifinale di Coppa: il punto con il dg Zlatanov a “Volley Piacenza”

La stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta entrando nel vivo, così come la trasmissione di Telelibertà che segue da vicino tutte le vicende della squadra biancorossa.

“Volley Piacenza #atuttogas” tornerà questa sera dalle ore 21, come sempre con la conduzione del giornalista Marcello Tassi, per analizzare il delicato momento dei ragazzi allenati da coach Lorenzo Bernardi, in una settimana che sarà molto importante con due impegni ravvicinati: domani sera recupero di campionato in casa di Ravenna e sabato prossimo l’attesa semifinale di Coppa Italia contro Perugia. Si parlerà di tutto questo con gli ospiti in studio. Hristo Zlatanov, direttore generale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Massimo Botti, secondo allenatore della squadra, Leonardo Scanferla, libero della Gas Sales in collegamento online e Massimiliano Beggi, sponsor biancorosso. Non mancheranno, come sempre, un attento approfondimento sull’ultimo turno di Superlega e sulla prossima giornata con i contributi di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e del giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Insieme a Beggi si affronterà inoltre l’argomento defibrillatori di produzione della Tecnolife, un’occasione per ricordare ancora una volta che Piacenza è la “capitale del cuore”.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.