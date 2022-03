La guerra in Ucraina blocca le pongiste della Teco: campionato a rischio

Le conseguenze, dirette e indirette della guerra in Ucraina, non risparmiano lo sport.

Non mancano pesanti ripercussioni sulle piccole società. La Teco Corte Auto, in lotta per la salvezza nel massimo campionato femminile di tennistavolo, si trova a pagare un notevole dazio al fatto di aver puntato, in avvio di stagione, sulle pongiste russe Natalia Malinina, Valentina Sabitova e Olga Kulikova. Dapprima i problemi legati al vaccino Sputnik, non riconosciuto nel nostro Paese, aveva avvicinato la prospettiva di un ritiro della squadra dal campionato e poi, persa Malinina, le nuove disposizioni anti-Covid avevano comunque restituito al gruppo Kulikova e Sabitova. Ora la chiusura dello spazio aereo Ue priva di nuovo Olga e Valentina della possibilità di tornare a Cortemaggiore.

Vista la situazione, definita straordinaria, la società magiostrina ha chiesto alla Federazione italiana tennistavolo di posticipare ad aprile i tre restanti incontri di campionato, rispettivamente con Casamassima, Norbello e Quattro Mori.

“Da qualche giorno non abbiamo contatti con le nostre atlete russe – racconta il presidente Ettore Dernini – sappiamo che hanno sempre avuto ottimi rapporti con le pongiste ucraine in Italia”.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’