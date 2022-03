Zlatanov a Volley Piacenza: “Piena fiducia a Bernardi. Ora sotto con Ravenna”

Bernardi ha la piena fiducia da parte della società. Lo hanno ribadito gli ospiti della Gas Sales intervenuti nell’ultima puntata del programma di Telelibertà “Volley Piacenza #atuttogas”: in studio il direttore generale Hristo Zlatanov, Massimo Botti, secondo allenatore della squadra, Massimiliano Beggi di Tecnolife (sponsor biancorosso), oltre al libero Leonardo Scanferla in collegamento video.

A gettare acqua sul fuoco su una possibile spaccatura tra i giocatori e il coach ci ha pensato Zlatanov: “Queste voci ci importano poco e andiamo avanti per la nostra strada, siamo in semifinale di Coppa Italia con una bella partita da giocare, e ancora la possibilità di qualificazione in Europa, abbiamo tanto davanti e sono fiducioso”. Gli ha fatto eco Scanferla: “Io da Bernardi ho solo da imparare. Vogliamo vincere la partita di Coppa anche per compattarci, non vediamo l’ora di giocare e faremo di tutto per arrivare in finale”.

C’è dunque nella mente di tutti la semifinale di sabato contro Perugia, ma prima arriverà la gara di Superlega di mercoledì sera a Ravenna, dove i biancorossi dovranno ritrovare punti e morale. “Il trend dell’ultimo periodo non è ottimale – ha aggiunto Zlatanov – abbiamo costruito una squadra fatta di ottimi nomi e anche bilanciata, ora purtroppo siamo in difficoltà e non abbiamo altra strada se non lavorare a testa bassa. Non mi aspettavo questo calo, da parte di nessun giocatore, ma è dalle difficoltà che si esce più forti, penso sia anche una questione mentale. Prima della semifinale c’è Ravenna, gara che vogliamo vincere, e puntiamo ad avere tutti i giocatori disponibili, anche Lagumdzija e Holt. La differenza la fanno i piccoli particolari, abbiamo già giocato ad altissimo livello in stagione e mi auguro che i ragazzi affrontino la partita con Perugia liberi di testa perché ce la possiamo giocare”.

Botti conta in una reazione del gruppo: “Nelle ultime gare ci sono stati errori che commette una squadra poco lucida e che cerca di risolvere tutto individualmente. A Ravenna ci aspettiamo che scendano in campo senza retropensieri e che è bello giocare a pallavolo, senza preoccuparci più di tanto delle cose che funzionano, per prepararci a questo appuntamento storico della Coppa Italia”.

Infine, con Beggi, parentesi sulla collaborazione tra Gas Sales e Tecnolife che sta portando a una diffusione ancora maggiore dei defibrillatori nel nostro territorio: “Noi siamo un’azienda che produce qualità, realizziamo defibrillatori e li inseriremo nei condomini che Gas Sales sta ristrutturando, ne siamo orgogliosi e ringraziamo la dottoressa Aschieri per questo modello di prevenzione che vogliamo contribuire a diffondere”.