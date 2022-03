La Gas Sales non brilla ma batte Ravenna 3-1. Ora testa alla semifinale di Coppa

Dopo tanta fatica alla fine i tre punti sono arrivati. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza batte Ravenna 1-3 e spezza un digiuno di tre sfide consecutive senza vittorie (addirittura otto le sconfitte di fila in trasferta), concedendosi qualche giorno di serenità per preparare al meglio la semifinale di Coppa Italia contro Perugia, in programma sabato alle 15.15 all’Unipol Arena di Bologna.

I ragazzi di Bernardi, che riabbracciano l’opposto Lagumdzija, lottano per tutti e quattro i set contro un’ottima Ravenna, Cenerentola del torneo già retrocessa ma tutt’altro che incline a recitare il ruolo di vittima sacrificale. Romagnoli tra l’altro schierati con il giovanissimo Alessandro Bovolenta, 17enne opposto figlio dell’indimenticato Vigor (scomparso prematuramente nel 2012), che a Piacenza ha giocato per ben cinque stagioni scrivendo importanti pagine di storia.

Piacenza che si aggiudica il primo set 24-26, per poi perdere ai vantaggi con lo stesso punteggio il secondo parziale. Meglio il terzo set, che Russell e compagni si aggiudicano 22-25. Il quarto e ultimo parziale, dopo una prima parte di sostanziale equilibrio, vede i piacentini mettere la freccia e chiudere 20-25.

Ora testa all’appuntamento più importante della stagione, dove Piacenza dovrà attingere a tutte le sue qualità per sperare di superare la corazzata guidata da Nikola Grbic, che sin qui contro la Gas Sales ha centrato esclusivamente successi.